Burgerwetenschapsproject Straatvinken: "Gemotoriseerd verkeer neemt te traag af"

In 264 van de 300 Vlaamse steden en gemeenten hebben burgers tijdens de avondspits van donderdag 20 mei 2021 opnieuw één uur lang het verkeer geteld met Straatvinken. Dit burgerwetenschapsproject, met de begeleidende leefbaarheidsbevraging 'straat-O-sfeer', is een initiatief van de Antwerpse burgerbeweging Ringland en krijgt wetenschappelijke ondersteuning van de Universiteit Antwerpen en het HIVA-Onderzoeksinstituut voor Arbeid en Samenleving - KU Leuven.

Het gaat op straatniveau na wat de verhouding is tussen het auto- en vrachtverkeer en duurzame alternatieven (voetgangers, fietsers en openbaar vervoer) en hoe bewoners de leefbaarheid van hun straat beoordelen. De resultaten van alle deelnemende straten zijn te bekijken op www.straatvinken.be.

Na vier eerdere edities kan Straatvinken dit jaar voor het eerst een beeld geven van langetermijntrends in het verkeer in onze steden en gemeenten. Dat is zeker het geval voor de regio Antwerpen, waar het burgerwetenschapsproject in 2018 van start ging, maar ook in andere regio’s in Vlaanderen heeft het project de eerste aanwijzingen of we op weg zijn naar een duurzamere mobiliteit.

In Antwerpen blijkt dat alvast niet het geval: in de stad Antwerpen was er zelfs een lichte stijging van het aandeel gemotoriseerd verkeer en in de zogenoemde Vervoerregio Antwerpen daalt dat aandeel te weinig om de mobiliteitsdoelstellingen te halen die vooropgesteld zijn voor 2030, namelijk een modal split van 50/50. De modal split is de verhouding van de verkeersmiddelen tussen het auto- en vrachtverkeer en duurzame alternatieven, voetgangers, fietsers en openbaar vervoer.