Kinderen in België zijn blootgesteld aan meerdere giftige stoffen, blijkt uit haarscreening van Test Aankoop

In een verkennende studie liet Test Aankoop onderzoeken welke vervuilende stoffen er aanwezig zijn in de haren van kinderen. Het gaat om organische stoffen uit producten als pesticiden, vlamvertragers en medicijnen, niet om zware metalen of asbest. Via de afname en analyse van haarstalen van drie centimeter konden onderzoekers opsporen welke stoffen er in het lichaam aanwezig zijn, in dit geval tot drie maand terug - één centimeter per maand.

De 101 kinderen die deelnamen aan het onderzoek waren drie tot vijftien jaar oud en woonden in Brussel, Wallonië en vooral Vlaanderen. Bij alle kinderen werd minstens één stof gevonden, wat in dit geval wil zeggen dat er chronische blootstelling aan die stof is, en gemiddeld werden er vijfenhalf gevonden per kind. Dat is nog een eind onder de ‘alarmgrens’ van twintig stoffen, maar bij die alarmgrens horen ook andere toxische stoffen die hier niet gemeten werden.