Toneelkring uit Riemst schrapt alle repetities en voorstellingen tot eind januari: "We willen het veilig houden voor onze acteurs"

“We oefenen altijd in een heel goeie sfeer, we zijn een echte vriendengroep”, vertelt Anita Beusen, regieassistente van de Toneelkring Kunst en Vermaak in Valmeer. “We repeteerden nu met mondmasker en op afstand. Als we tijdens de repetitie iemand moesten knuffelen, spraken we af dat we alsof zouden doen.”

Toch trekt de toneelgroep de stekker eruit. “We willen het veilig houden voor onze acteurs, voor iedereen eigenlijk”, klinkt het. “Je moet je amuseren tijdens het repeteren en het moet leuk blijven. Iedereen vroeg zich af of we het op deze manier nog wel aankonden.”