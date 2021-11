Brusselse regering bereikt akkoord over hervorming taxisector na acties van Uber-chauffeurs: "Ook zoeken naar tijdelijke oplossing"

Al heel de dag voeren Uber-chauffeurs acties door bepaalde straten in Brussel af te zetten. "Er is veel hinder op de kleine ring daardoor, het is moeilijk om met hen in overleg te gaan. Ze verplaatsen zich ook snel, dus onze oproep is om met de auto de kleine ring te vermijden. We proberen eerst in overleg te gaan, maar we kunnen altijd overgaan tot takelingen", aldus Ilse Van de Keere van de Brusselse politie.