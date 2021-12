Urban Cross Kortrijk gaat door: extra coronamaatregelen en geen jeugdinitiaties

De Urban Cross Kortrijk vindt plaats vlakbij het centrum van de stad, aan de Leieboorden. Op de eerste editie 2 jaar geleden kwamen 10.000 mensen kijken. Vorig jaar was publiek niet toegelaten door corona. Dit jaar zijn toeschouwers wel weer welkom. Naast een Covid Safe Ticket moet je ook je identiteitskaart tonen. In de hele wedstrijdzone is het dragen van een mondmasker verplicht, alleen om iets te drinken mag je het even laten zakken. In de VIP-tent is minder volk dan vroeger toegelaten. De VIP's moeten neerzitten aan een tafel om te eten en te drinken.