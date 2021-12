Vanaf vrijdag al strengere coronamaatregelen in Oudenaarde, Kluisbergen, Wortegem-Petegem en Kruisem

"Op de afdeling intensieve zorgen, zijn er 4 bedden voorbehouden voor covid-patiënten, op de verpleegafdeling zijn er dat 24. Ze zijn allemaal bezet", zegt De Maere. "We hebben ook nog patiënten opgenomen bij wie het testresultaat er nog niet is. Als daar ook nog coronapositieven bij zijn, zitten we dus boven ons aantal. Over de geplande zorg wordt twee maal per week overlegd. Dan bekijken we wat we wél en niet kunnen laten doorgaan. Elke behandeling waarbij de patiënt op de afdeling intensieve verzorging komt wordt uitgesteld als het kan. Op de verpleegafdeling bekijken we hoeveel bedden we hebben, hoeveel verzorging daarvoor nodig is, en of we die ook echt kunnen bieden. Want naast bedden zijn er ook mensen nodig die de zorg bieden, en veel medewerkers zijn intussen ook uitgevallen. Er is dus een opnamestop voor niet-dringende zaken."