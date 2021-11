Tv-maker Bart De Pauw is schuldig aan stalking van verschillende vrouwen: 6 maanden voorwaardelijk 

De uitspraak vormt het (voorlopige?) slotakkoord van een zaak die al van start ging in 2017. Dat gebeurde nadat de tv-maker zelf in een video had bekendgemaakt dat de VRT de samenwerking met hem had stopgezet, nadat enkele vrouwen getuigd hadden dat hij hen had lastiggevallen. Een paar dagen later startte het parket van Antwerpen op eigen initiatief een gerechtelijk onderzoek.