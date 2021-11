Welke vragen heb jij over de nieuwste beslissingen van het Overlegcomité? Laat het ons weten, wij zoeken een antwoord

De verschillende regeringen in ons land hebben de coronamaatregelen opnieuw verstrengd. Zo zijn privéfeesten de komende drie weken verboden, met uitzondering van huwelijken en koffietafels bij begrafenissen. Je mag thuis wel nog mensen ontvangen. Ook het nachtleven moet opnieuw op slot. Voor de horeca geldt dan weer een sluitingsuur vanaf 23 uur. Je mag er met nog maximum zes personen aan tafel zitten. Alle updates vind je in onze liveblog. Heb jij hier vragen over? Stuur ze ons via onderstaand formulier.