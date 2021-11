Coronadebat creëert volgens CLB nu ook wantrouwen bij ouders over (kinder)vaccins, zoals mazelen of rubella

"We merken dat het debat over de coronavaccins nu ook een impact heeft op de huidige vaccinatiecampagnes, zoals die rond de mazelen of rubella", zegt Stefan Grielens, directeur van het directeur van het Vrij CLB Netwerk, eergisteren in "Terzake". "We krijgen op dit moment meer weigeringen voor die vaccins en dat is verontrustend. Ouders laten zich inpakken door de antivaxbeweging."