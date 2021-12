Intensivist Jessa Ziekenhuis: "We blijven maar hopen op gezond verstand van mensen, maar ze luisteren pas als het wordt opgelegd"

Nu het aantal coronapatiënten ook in het Jessa Ziekenhuis in Hasselt blijft oplopen, vraagt intensiviste Jasperina Dubois strengere coronamaatregelen. "Voor het eerst in anderhalf jaar maak ik me echt zorgen over de zorg in zijn totaliteit", zegt ze in Het Laatste Nieuws. Alleen de scholen sluiten of overschakelen op afstandsonderwijs gaat het virus niet stoppen, zegt het Vrij CLB in Limburg.