Wintergloed Brugge kan doorgaan onder strikte coronavoorwaarden

Burgemeester De fauw: “Ik ben blij dat we tot een oplossing zijn gekomen. We zijn niet blind voor de slechte coronacijfers in Brugge en bij uitbreiding West-Vlaanderen. We willen dat zowel de inwoners van onze stad als de bezoekers op een veilige manier van Wintergloed kunnen genieten. Met deze maatregelen moet dat mogelijk zijn.”

Ook gouverneur Decaluwé is tevreden met het akkoord. "Dit is een oplossing om Wintergloed zo veilig mogelijk te laten doorgaan, want inderdaad de coronacijfers blijven stijgen in onze provincie. Nu reken ik op de bezoekers dat ze zich ook aan de maatregelen zullen houden en de aanbevelingen van de stewards zullen respecteren."