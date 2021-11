106 extra "toekomstbomen" in Antwerpen: "Belangrijk voor onze achterkleinkinderen"

"Toekomstbomen zijn grote bomen die we als stad heel belangrijk vinden en die we extra ruimte willen geven", legt Els van Doesburg (N-VA) uit, schepen bevoegd voor groen. "We willen de bomen helpen, vooral door te ontharden of soms door constructies te bouwen onder de bomen zodat ze makkelijker toegang hebben tot grondwater. Zo hopen we heel wat bomen te houden waar ook onze achterkleinkinderen van kunnen genieten. Dat is belangrijk voor de biodiversiteit maar ook voor het leven in de stad, om langere, droge periodes te overbruggen."