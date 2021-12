Bedrijf schenkt 7.600 handpoppen en 1.000 poppentheaters aan kwetsbare gezinnen

Nobscot kon de knuffels verkrijgen via een overschot na een spaaractie. Ze verdelen dus niet alleen keukenartikelen, maar ontwikkelen zelf ook op maat gemaakte getrouwheidsacties voor winkelketens. Hieraan worden spaarkaarten gekoppeld waarmee je iets kan winnen. “Het succes van zo'n actie is soms moeilijk in te schatten en dan zitten we met een overstock aan prijzen. Dat was ook zo met de Bambini handpoppen”, vertelt Lieselot Deryckere, de marketing-manager van Nobscot.

In hun zoektocht naar een goede bestemming voor de handpoppen klopten ze aan bij de Lions Club Zwevegem. “Zij brachten ons in contact met Food Act 13. Het voelt goed om via deze organisatie kinderen blij te maken in deze eindejaarperiode.” Dat was voor hen de juiste bestemming voor de overblijvende knuffels.