Amerikaanse onderzoekers ontdekken tot hun verrassing slagtand van mammoet op onderzeese berg

En dat was de moeite waard: uit de eerste onderzoeksresultaten blijkt immers dat het om een slagtand van een mammoet gaat. “Je verwacht het onverwachte als je diepzeeonderzoek doet, maar ik ben nog steeds erg verrast over onze vondst. De omgeving waar de slagtand bewaard lag, is anders dan bijna alles wat we elders zagen”, schrijft een onderzoeker in een persbericht. In een tweet geeft medeonderzoeker Steven Haddock ook blijk van verbazing: