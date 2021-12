Assisen Tongeren: Tamara N. veroordeeld tot 20 jaar cel voor moord op zoontje van 6

Op het assisenproces in Tongeren is Tamara N. (38) veroordeeld tot 20 jaar gevangenisstraf voor de moord op haar kind. Op 26 december 2018 werd de jongen dood teruggevonden in de badkamer van een appartement in Bree. Zijn moeder lag toen bewusteloos naast hem nadat ze een zelfmoordpoging had ondernomen. Een 12-koppige jury oordeelde donderdagavond dat de vrouw met voorbedachten rade handelde.