Auto botst tegen tractor en verkeerslicht op kruispunt in Sint-Job-in-'t-Goor

In het centrum van Sint-Job-in-'t-Goor, bij Brecht, is een auto tegen een tractor en een verkeerslicht gebotst. Het ongeval gebeurde op het kruispunt van de Eikenlei met de Handelslei. De brandweer moest het dak van de auto eraf halen om de bestuurder te bevrijden. Die is naar het ziekenhuis gebracht. Het is nog niet duidelijk hoe het ongeval precies gebeurd is.