Autosalon gaat dan toch niet door: "Covidsituatie is niet ideaal"

"Wij anticiperen op het feit dat de achteruitgang van de sanitaire situatie en de invoering van bijkomende beperkingen ons niet in staat zullen stellen het verwachte aantal bezoekers in optimale omstandigheden te verwelkomen", zegt Febiac-baas Andreas Cremer in een persbericht. Of in de woorden van woordvoerder Gabriel Goffoy: "De covidsituatie is niet ideaal om het Autosalon in optimale omstandigheden te kunnen laten doorgaan."