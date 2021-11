AZ Rivierenland verstrengt bezoekregeling: geen kinderen meer toegelaten tenzij in noodgevallen

Concreet mogen kinderen vanaf maandag niet meer op bezoek komen, tenzij de arts het toelaat in bepaalde noodsituaties. Daarnaast mag er opnieuw maar één bezoeker per dag komen per patiënt. Bij coronapatiënten, op intensieve zorgen, op de spoedafdeling en in het dagziekenhuis zijn er helemaal geen bezoekers meer toegelaten. "Maar we laten soms wel uitzonderingen toe. We laten het menselijke aspect altijd primeren. Bij situaties waarin patiënten sterk achteruit gaan bijvoorbeeld of in gevallen waar de patiënten bezoek echt nodig hebben, gaan we dat dus nog wel toelaten", legt van Bree uit.