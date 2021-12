Bedrijven en gemeentebestuur pakken bromgeluid in Lanaken aan

Inwoners van Lanaken klagen al een hele tijd over een storend bromgeluid. De afgelopen twee jaar is daar een uitgebreid onderzoek naar gevoerd en toen is de aanbeveling gedaan dat drie bedrijven maatregelen zouden nemen. En die hebben dat intussen ook gedaan. Silmaco maakte geluidskasten rond zijn ventilatoren, Celanese investeerde 185.000 euro in geluidskasten en dempers en Sappi is bezig met een investering van een half milljoen euro om geluidsdempers op het dak van het bedrijf te plaatsen.