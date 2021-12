Club Sotto's in Zottegem over nieuwe maatregelen: "Het is onrechtvaardig dat ze onze sector weer sluiten"

"Eigenlijk is het onrechtvaardig om onze sector weer te sluiten", zegt Pieter Lambert, zaakvoerder van evenementenhal Sotto's in Zottegem. "Vorige week hebben we nog draconische maatregelen genomen. We zijn in allerijl grote hoeveelheden sneltesten gaan kopen, in ocharme 48 uur hebben we ons georganiseerd. We hebben toen ook gezien dat het kon, en dat het veilig was." Sotto's had zelfs een tent geïnstalleerd om mensen te testen vooraleer ze binnenkwamen.