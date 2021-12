Uitbaatster dancing De Kroon gaat akkoord met tijdelijke sluiting: "Ik wil de toestand in de zorg niet nog érger maken"

"We hadden ook alles in gereedheid gebracht om vanaf dit weekend met sneltesten te werken", zegt Natacha. "Maar ook dat was een hele opgave. We zijn blij dat we er niet moeten aan beginnen. Maar we houden ze wel bij, tot wanneer er over enkele weken misschien andere richtlijnen komen. Want we hopen dat we rond de jaarwisseling opnieuw open mogen. Dat zijn topdagen voor zaken zoals de onze", besluit Natacha.