Depot van PostNl in Wommelgem vrijgegeven onder voorwaarden

"Ik heb deze morgen beslist de ontzegeling toe te staan, mits naleving van strenge voorwaarden", zegt Reale. "Indien nieuwe inbreuken worden vastgesteld in de toekomst, zal opnieuw verzegeld worden. De niet-naleving van de opgelegde voorwaarden maakt bovendien een misdrijf op zich uit."

PostNL moet onder meer afstand nemen van chauffeurs die niet in orde zijn. "Op vraag van het arbeidsauditoraat worden onze controles nog verder verscherpt. Zo doen we continu controle op de identiteitspapieren van alle bezorgers die in onze depots komen. Daarnaast controleren we op vaste tijdstippen de inschrijvingen voor de sociale zekerheid", laat PostNL weten.

"De ontzegeling betekent dat de pakjes die nog in het depot liggen zo snel als mogelijk bezorgd kunnen worden bij de mensen die ze besteld hebben", aldus PostNL.