Door coronabesmettingen al 69 scholen in Vlaanderen volledig dicht

Maar ook in veel scholen die nog open zijn, zijn er veel afwezigheden door corona. "Op onze school is in totaal een derde van de leerlingen afwezig", zegt schooldirecteur Liselotte Vereecke van de Vrije Basisschool De Kinderberg in Bierbeek. "Dat hebben we nog nooit meegemaakt. We hebben ook 1 klas die volledig in quarantaine zit en gelukkig maar 1 leerkracht die door quarantaine afwezig is."