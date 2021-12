Eigenaar discotheek La Rocca na beslissing Overlegcomité: "Nu begint het op pesterij te gelijken"

In La Rocca werd de afgelopen maanden en weken zwaar geïnvesteerd om alles veilig te laten verlopen. "We hebben veel geïnvesteerd in ventilatie om ervoor te zorgen dat de luchtkwaliteit in de zaak in orde is", vertelt eigenaar Hans Bouwen. "Daarnaast hadden we al voor maanden snelstests aangekocht, die we gratis aanboden aan onze klanten. Dat is dus een investering die verloren is."