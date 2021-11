Brief van Britse premier jaagt Frankrijk in de gordijnen: Britten zondag niet meer welkom op migratieoverleg in Calais

De reden: Frankrijk is verontwaardigd over de kritiek van de Britse premier Boris Johnson op de Franse aanpak van de migratie over het Kanaal. Met name een brief van Johnson aan de Franse president Emmanuel Macron schoot bij de Franse regering in het verkeerde keelgat.

In die brief riep Johnson op tot concrete actie en stelde hij een aantal maatregelen voor, zoals gezamenlijke patrouilles op de Franse kust, wederzijdse patrouilles op zee in elkaars wateren, luchtsteun en de inzet van meer technologie zoals sensors en radars. Johnson vraagt Frankrijk in de brief ook om alle migranten die vanuit Frankrijk het Kanaal oversteken en Engeland bereiken, terug te nemen.