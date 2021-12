200 gezinnen in Oostvleteren zitten zonder verwarming en warm water 

Ook fietsenverkoper Bruno Berthels heeft sinds gisteren geen warm water meer. "Gelukkig heeft het niet zo grote gevolgen voor de klanten in de winkel, want zij zijn meestal al wat dikker gekleed in deze tijd van het jaar", legt hij uit. "In de living hebben we een kacheltje gezet, maar voor mijn dochter, die boven studeert op haar kamer, is het niet evident. Het is dus elke dag dikketruiendag vanaf nu."

Wanneer alles opnieuw in orde zal zijn, is niet duidelijk. "We hebben flyers uitgedeeld en een noodnummer doorgegeven, want we verwachten dat er toch wel problemen gaan komen dit weekend, wanneer iedereen thuiszit", zegt burgemeester Mourisse. "We hopen dat de school bijvoorbeeld maandag opnieuw gas heeft, want nu zitten ze daar met hun dikke vesten aan."