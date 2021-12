Heusden-Zolder en Beringen willen meer inwoners op de arbeidsmarkt krijgen

"De grote groep inactieven in Heusden-Zolder en Beringen bestaat uit mensen die niet op zoek zijn naar werk en zich vaak zelfs niet op de arbeidsmarkt bevinden", vertelt schepen Isabelle Thielemans (CD&V) van Heusden-Zolder. "Het gaat om leefloners maar ook om mensen uit de allochtone gemeenschap. In die allochtone gemeenschap is nog een grote groep die niet op de arbeidsmarkt actief is. Die willen we stimuleren om op zoek te gaan naar een job."