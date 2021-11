Europese landen voeren extra reisbeperkingen in vanuit zuidelijk Afrika wegens ongerustheid over nieuwe virusvariant 

Wetenschappers zijn bezorgd over een nieuwe variant van het coronavirus die recent in Zuid-Afrika is ontdekt. Ook in Botswana en in Hongkong, in China, dook de variant al op. De variant zou mogelijk nog besmettelijker zijn dan de deltavariant. (In dit artikel leggen we uit wat er al over de nieuwe variant is geweten.)

Er is nog meer onderzoek nodig, maar de opmars van de deltavariant heeft geleerd hoe snel zeer besmettelijke varianten de wereld kunnen rondgaan. De ongerustheid in verschillende landen is dan ook groot en verschillende regeringen hebben al besloten om reizigers uit Zuid-Afrika en omringende landen te weren.