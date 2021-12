Jessa Ziekenhuis in Hasselt over strengere coronamaatregelen: "Te laat, maar beter laat dan niet"

Maatregelen nemen is een ding, ze naleven is nog iets anders, beseft Breysem. "Dat hebben we de voorbije weken ok gemerkt, bijvoorbeeld rond het verplicht telewerken 4 dagen per week. Maar als iedereen ze wel strikt opvolgt en zijn gezond verstand gebruikt en zijn contacten beperkt, dan kunnen we er met deze maatregelen komen. Want dit is echt het moment om zo streng mogelijk te zijn, om de zorg van een catastrofe te besparen."