Koninklijke Fanfare Kunst Veredelt uit Gullegem bestaat 100 jaar: "Vieren met een concert tijdens de mis voor Sint-Cecilia"

Tijdens het jaarlijkse feest voor de Sint-Cecilia, patrones van de muziek, zangers en muzikanten, zal de verjaardag van de Gullegemse fanfare gevierd worden. "Deze zaterdag is er een eucharistieviering, die gaat door, maar het feest niet. Tijdens de mis zullen we 5 liedjes spelen, maar het moet allemaal in openlucht gebeuren en we zitten ook op voldoende afstand van elkaar. Ondanks dat zijn we blij dat we nog mogen spelen."