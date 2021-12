Koppel uit Lede opent restaurant in eigen huiskamer: "Er is plaats genoeg"

Het koppel kan in totaal 25 mensen ontvangen in hun eetkamer. "Dat is toch niet niks. We proberen onze prijzen ook zo democratisch mogelijk te houden", zegt Storms. Hij mikt vooral op buurtbewoners en mensen die vaak alleen zitten.

"We hebben beiden geen ervaring in de horeca", zegt Storms. "Mijn vrouw was altijd ambtenaar en ik werkte in de luchtvaart. Mensen moeten dus zeker geen gastronomisch menu verwachten. Bij ons is het simpele kost. Op vrijdag zal het wel iets verfijnder zijn, dan is de prijs ook iets hoger."