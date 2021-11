Leuvens Mariabeeld uit 16e eeuw lokt veel volk "dankzij" corona

Het beeldje met de naam Onze-Lieve-Vrouw-ter-Koorts staat in een glazen vitrine, geklimatiseerd en verlicht in de Sint-Jozefkerk. En het lokt tegenwoordig heel wat mensen. “Bezoekers, gelovig of niet, komen hier vaak tot bezinning”, zegt pastoor Ger-Jan Bruins: “Ik denk dat men in coronatijden behoefte heeft om over zichzelf na te denken. Maar ook om in stilte geliefden te herdenken waar geen afscheid van genomen kon worden. Over het algemeen denken we wel, dat in een hectische stad, er meer behoefte komt aan dit soort plekken waar men even tot rust en stilte kan komen.”