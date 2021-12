Drugsdealer (38) veroordeeld tot 24 jaar cel voor roofmoord op andere dealer

De feiten dateren van vier jaar geleden. De man uit Essen had een zogenaamde ripdeal op poten gezet. Hij had cocaïne besteld bij een andere dealer, die hij doodschoot om de cocaïne en het geld te kunnen houden. "Dit is makkelijk geldgewin", staat te lezen in het arrest van het hof van assisen. "Maar geld kan nooit meer waard zijn dan een mensenleven."