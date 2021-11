Stad Mechelen steunt horecazaken bij aankoop van warmtedekens voor terrasstoelen

"Er zit een batterij in de dekens die ettelijke uren meegaat", zegt Jan Vernelen van brasserie Jjem's op de Grote Markt. "Het is een mooi initiatief van de stad, want veel mensen willen door corona nu nog buiten blijven zitten. Ze zijn dus altijd welkom op ons terras en nu hebben ze een verwarmde poep", lacht hij. Naast Jjem's gingen nog 6 andere horecazaken in het op aanbod van de stad.

In 2020 won Mechelen de European Green Leaf Award. Die was 75.000 euro waard. Met dat geld heeft de stad vorig jaar al verschillende duurzame gebruiksvoorwerpen gekocht voor de Mechelse horeca, zoals de Billiecup, bamboerietjes, fleecedekentjes en luchtzuiverende planten.

“Vanuit Horeca Mechelen zijn we superblij dat de stad deze prijs heeft binnengehaald en een deel van het prijzengeld ter beschikking heeft gesteld van de horeca", zegt Christian Michiels van Cosma. "Zeker in deze en afgelopen periode kunnen we alle steun gebruiken."