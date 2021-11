Mogelijke relschopper van coronabetoging vrijgelaten onder voorwaarden

Afgelopen zondag trokken duizenden mensen naar Brussel om er te betogen tegen de coronapas. De manifestatie liep uit de hand en verschillende relschoppers vernielden straatmeubilair, sloopten enkele politievoertuigen en gooiden ook tal van projectielen naar de hulpdiensten. Meer dan veertig mensen werden opgepakt, maar in slechts drie gevallen ging het om een gerechtelijke arrestatie. Een van hen werd vrijgelaten in afwachting van zijn verhoor. "Het ging om een man die roerende en onroerende goederen zou hebben vernield”, aldus het parket. De twee anderen zouden projectielen hebben geworpen naar de politiediensten. Een van hen kreeg een rechtstreekse dagvaarding en moet zich begin december voor de rechtbank verantwoorden.



De derde man werd na de betoging voorgeleid bij de onderzoeksrechter, die hem onder aanhoudingsmandaat plaatste. Hij verscheen vanmorgen voor de raadkamer, die besliste om hem vrij te laten. “Het gaat om een vrijlating onder strenge voorwaarden”, zegt zijn advocaat Kris De Maere. “Zo moet hij wegblijven uit het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en moet hij zich laten begeleiden door een justitie-assistent.” Volgens de raadsman had hij tijdens de betoging met een fles gegooid. “Hij was met enkele familieleden en kennissen naar Brussel gekomen om er te betogen. Hij is in het tumult terechtgekomen en heeft zich laten opnaaien. Hij heeft een fles gegrepen die op de grond lag en daarmee gegooid. Hij werd ter plekke opgepakt door enkele politiemensen in burger. Het is een jammere zaak, want hij was op de goeie weg. In het verleden heeft hij problemen gehad in het uitgaansleven, maar nu ging het de goeie kant op."