Week afstandsonderwijs moet de examens redden in Montfortcollege Rotselaar en Heilig Hart Instituut  Heverlee

In het Rotselaarse Montfortcollege is de situatie nog erger. Daar is de hele school al overgeschakeld op afstandsonderwijs. Volgens directeur Bart Schollen waren er geen andere opties meer. "We werden geconfronteerd met leerkrachten die besmet zijn en leerkrachten die in quarantaine moeten, waardoor we de opvang in de school niet meer kunnen garanderen. Er is opvang voorzien voor leerlingen voor wie het moeilijk is om thuis het afstandsonderwijs te volgen. Er zijn dus een aantal leerlingen die toch naar school komen. En er zijn ook een 50-tal laptops verdeeld onder de leerlingen die daar nood aan hadden."