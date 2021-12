Na meer dan een jaar opnieuw markt in centrum van Bree: "De mensen vinden ons gemakkelijker terug"

Tijdens de centrumwerken gebeurde de opstelling van de wekelijkse markt enkel op de Grauwe Torenwal, de Stationswal, de Ter Rivierenwal, en het Stadsplein. Alle marktkramers die in de Hoogstraat, de Kloosterstraat, het Vrijthof, de Markt of de Nieuwstadstraat stonden, kregen een nieuw plekje toebedeeld. “We zijn heel blij dat we opnieuw op ons vast plaatsje van vroeger kunnen staan”, glimlacht marktkramer Stella Van Dijck. “De mensen vinden je gemakkelijker terug. Op de kleine ring was het ook moeilijker voor de bezoekers om eens iets te gaan drinken of naar het toilet te gaan.”