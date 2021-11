Nieuwe, fors gemuteerde coronavariant grijpt om zich heen in Zuid-Afrika: dit weten we er al over

De nieuw ontdekte variant - B.1.1.529, wellicht krijgt die later vandaag ook een naam met een Griekse letter - bevat een "ongewone constellatie aan mutaties" en is "heel verschillend" van andere coronavarianten die al de ronde hebben gedaan. Dat zei professor Tulio de Oliveira, die directeur is van het Centre for Epidemic Response and Innovation in Zuid-Afrika in een mediabriefing waarover onder meer de BBC bericht.