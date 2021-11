Opnieuw mogelijk bende Vietnamese mensensmokkelaars opgerold in Brussel

Afgelopen maandag voerden zowat honderd leden van de federale gerechtelijke politie van Brussel huiszoekingen uit in onder meer Anderlecht, Sint-Joost-Ten-Node en Sint-Jans-Molenbeek. Daarbij werden een tiental mensen opgepakt. “Acht van hen werden door de onderzoeksrechter onder aanhoudingsbevel geplaatst”, meldt de woordvoerder van het Brusselse parket, Martin François. “Ze worden verdacht van lidmaatschap van een criminele organisatie en mensensmokkel met verzwarende omstandigheden.”



De verdachten zouden deel uitmaken van een bende Vietnamese mensensmokkelaars, die landgenoten tegen betaling een oversteek naar het Verenigd Koninkrijk beloofde. De slachtoffers zouden in het buitenland gerekruteerd zijn, waarna ze werden ondergebracht ook schuiladressen in en rond Brussel. Van daaruit zouden ze vervolgens naar Frankrijk of Nederland zijn vervoerd, waar ze op transporten richting Engeland werden gezet.



De bende zou dus op dezelfde manier te werk zijn gegaan als de criminele organisatie die verantwoordelijk wordt geacht voor de dood van 39 Aziatische transmigranten. Hun lichamen werden in oktober 2019 aangetroffen in een koelwagen in het Zuid-Engelse Essex. Het Engelse gerecht veroordeelde vier betrokkenen tot 27 jaar cel voor de dodelijke oversteek, in ons land wordt er binnenkort ook een proces gevoerd over het drama. De koelwagen waarin de bijna veertig slachtoffers waren teruggevonden, was namelijk in Zeebrugge het Kanaal overgestoken. De slachtoffers zouden voor de oversteek ook zijn ondergebracht in Brusselse safehouses. De pleidooien in dat proces gaan normaal volgende maand van start in Brugge.