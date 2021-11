Oude menselijke verwant Australopithecus sediba "liep als een mens, maar klom als een aap"

"De ruggengraat brengt dit allemaal samen", zei Cody Prang. "Op welke manier deze combinaties van kenmerken zijn blijven voortbestaan bij onze oude voorouders, met onder meer potentiële aanpassingen aan zowel lopen op de grond op twee benen als efficiënt in bomen klimmen, is misschien wel een van de belangrijkste openstaande vragen in de evolutie van de mens." Prang is professor aan de Texas A&M University, hij bestudeert de manier waarop oude Hominini liepen en klommen en hij is een van de auteurs van de nieuwe studie.



De studie komt tot het besluit dat A. sediba een overgangsvorm is en dat zijn ruggengraat duidelijk een vorm heeft die het midden houdt tussen die van moderne mensen (en neanderthalers) en die van de mensapen.

"Issa liep enigzins als een mens, maar ze kon klimmen als een aap" zei Berger.

De virtuele fossielen die gepubliceerd zijn in de nieuwe studie, kunnen gedownload worden op Morphosource.org. De studie is gepubliceerd in eLife. Dit artikel is gebaseerd op een persbericht van New York University.