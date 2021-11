Met 4 of 6 aan een tafel in horeca, sluitingsuur en geen privéfeesten meer: dit ligt op tafel van het Overlegcomité

Dus komt het Overlegcomité vervroegd samen, al om 8 uur vanmorgen. Tot in de late uurtjes heeft het kernkabinet vergaderd over de nieuwe maatregelen. Want je mag er prat op gaan: verstrengen zullen we. "We zullen extra maatregelen moeten nemen, in het onderwijs, vrijetijds- en professionele leven. De meest riskante activiteiten zullen we moeten beperken of zelfs stopzetten", liet minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (Vooruit) gisteren in de Kamer optekenen.