Nachtleven op slot vanaf morgen en versnelde boosterprik: dit besliste Overlegcomité,  "want virus heeft ons verschalkt"

Op het Overlegcomité van vorige week was beslist dat we tot 12 december 4 dagen per week thuis zouden moeten werken en dus 1 dag op de werkplek zelf, daarna zouden er 2 dagen op kantoor mogelijk zijn. Dat wordt nu met een week verlaat. Dus pas vanaf 20 december zal het mogelijk zijn om maximaal 2 dagen per week naar het werk zelf te komen.