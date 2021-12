Plantactie in Oostende: "Geef een boom cadeau"

Zaterdag organiseert BOS+ een plantactie in Oostende met getuigenissen van mensen en bedrijven die zo’n boompje hebben geschonken. Bart Carlier: "We sturen de mensen die zo'n boompje krijgen een foto met de boodschap van de schenker. Zo weten ze dan ook waar het boompje staat. Maar ze kunnen niet onmiddellijk gaan kijken. Zo'n jong bos is kwetsbaar en mensen zouden de boompjes vertrappelen. Maar ze kunnen die dan later terugvinden. We verwachten zaterdag in Oostende 100 mensen. We zullen het coronaproof houden. We gaan het dus goed spreiden. Het planten zelf is ook erg populair. In februari hebben we ons volgende plantmoment. We planten zelfs ook bomen in het buitenland, in de tropen."

En wat mag dat kosten? "12 euro per stuk vanaf 5 bomen, 20 euro per boom als je apart bestelt."