Popart-expo in Gent: "Overal hing kunst, tot in de badkamer en de wc", zegt kleinzoon verzamelaarskoppel

Bruno Matthys haalt jeugdherinneringen op: “Mijn grootouders woonden in een groot modernistisch huis in Deurle. Mijn zussen en ik, onze neven en nichten zijn opgegroeid tussen de kunstwerken. Dat kan je letterlijk nemen, want er hing kunst in de keuken, de badkamer, tot in de wc. Elke zondag gingen we op ontdekkingsreis. We hadden ook al snel door dat we geen doorsneegrootouders hadden en dat je die vreemde en soms spectaculaire kunstwerken niet bij elke oma en opa kon aantreffen.”