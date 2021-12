Radio 2 stemmen brengen magische kerstsfeer in kasteel van Duras tot leven

In het verhaal is het kasteel de verblijfplaats van de kerstman. Het is middernacht en de Twingelings, dat zijn de elfen, zingen hemelse gezangen. Tot het plots stil wordt. De elfen worden gevangen genomen en zijn hun zangstemmen kwijt. Het is aan de bezoeker om uit te zoeken wie de dader is en wat zijn motief is. De rollen worden vertolkt door verschillende presentatoren van Radio 2.

Kerstmagie loopt van 4 tot 26 december, behalve op Kerstmis zelf. Omwille van corona zullen bezoekers in kleine groepjes door het kasteel wandelen. Een coronapas en mondmasker zijn verplicht.