Discotheken dicht en strengere regels voor horeca: "Voor velen doodsteek", "nieuwe steunmaatregelen nodig in deze fase"

“We gaan terug in de tijd, een sluitingsuur, dat zijn cruciale uren die wegvallen. Je moet terugvallen op wat er ook in de zomer was: tijdelijke btw-verlaging, crisisoverbruggingsrecht, we hebben een plan voorgesteld aan de regering waar nog 8 punten in zitten. Op Vlaams niveau moet er ook een oplossing voor de discotheken komen. Zij zijn nog maar sinds begin oktober open en hebben vorige week nog geïnvesteerd in sneltesten en gaan morgen weer dicht. Dan is het je ethische plicht om voor een kostendekkende oplossing voor hen te gaan.”