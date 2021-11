BEKIJK - Rudi Vranckx in Afghanistan: "Bittere armoede dwingt vader zelfs om kind te verkopen"

In het straatbeeld zijn de verschillen met de vorige machthebbers misschien amper op te merken, economisch en humanitair zit Afghanistan echter volledig in het slop. De Afghaanse economie is de laatste maanden met 40% gekrompen en amper de helft van de Afghaanse bevolking is aan het werk. Wie toch aan het werk is, ontvangt vaak al maanden geen loon meer. “Het geld is gewoon verdwenen”, aldus Vranckx.