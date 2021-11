Dood gewaande reddingswerker dag na mijnramp in Siberië levend teruggevonden

Maar een dag later is een van die reddingswerkers alsnog levend teruggevonden. De man is met tekenen van een koolstofmonoxidevergiftiging naar het ziekenhuis gebracht. Volgens de Russische autoriteiten heeft de reddingswerker de nacht doorgebracht in de mijn en kwam hij vanmorgen alleen naar de oppervlakte, waar hij om hulp riep.



"De echte helden zijn de doden. Ik heb gewoon gevochten om te leven, vele anderen zouden het waarschijnlijk voor mij hebben gedaan", werd de reddingswerker geciteerd door het persbureau Ria-Novosti. Zijn vijf collega's die wel omgekomen zijn, hebben intussen postuum een ereteken voor moed gekregen.

In totaal zijn er nu dus 51 doden. Het is de dodelijkste mijnramp in Rusland in meer dan 10 jaar tijd. In de regio Kemerovo gelden drie dagen van rouw.



De directeur van de mijn en twee andere leidinggevenden zijn intussen aangehouden. Mogelijk werden de veiligheidsmaatregelen in de mijn overtreden.