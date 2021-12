Serruysziekenhuis Oostende krijgt 500 beschermvesten van modeketen: "Spreekwoordelijk schouderklopje"

Bij Cricket&Co zochten ze een project om zich op toe te spitsen en medewerker Len Lavens dacht daarbij meteen aan het Serruysziekenhuis. "De baas vroeg om te zoeken naar een speciaal project aan de kust, waarmee we konden helpen", legt hij uit. "Ik weet dat de situatie hier dramatisch is, want ik woon hier niet ver van. De ziekenwagens rijden hier hele dag af en aan."

Ook Fabry bevestigt de erge situatie: "We zijn nu heel erg vermoeid, want hier aan de kust zitten we met oudere populatie. Dat zijn mensen die ondanks vaccinatie erg ziek kunnen worden, maar ook de niet-gevaccineerden, meestal jongere mensen, gaan snel achteruit."