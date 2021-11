Tot 10 centimeter sneeuw in de Ardennen dit weekend, ook Vlaanderen mag winterse neerslag verwachten

Vandaag start meestal droog met opklaringen, maar rond de middag schuift een regenzone vanaf de kust over het land. In de Ardennen valt de neerslag als sneeuw. Het KMI verwacht tot 10 centimeter en waarschuwt in de Ardennen voor gladheid en mist. De temperaturen schommelen tussen 1 graad in de Hoge Venen en 7 graden aan zee. De wind kan vrij krachtig waaien met rukwinden tot 50 of 60 km/u, meldt het KMI.

"Vanavond valt er nog sneeuw in de Ardennen", zegt Frank Deboosere. "In Vlaanderen vallen er buien van regen, stofhagel of smeltende sneeuw. Even na middernacht is er een drogere periode met bredere opklaringen, met temperaturen die minima rond het vriespunt liggen."